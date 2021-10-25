أخبار عاجلة

بمعدل 20 فردا كل 4 دقائق..فتح الكنيسة الكبرى بدير سانت كاترين أمام الزائرين -
ذاكرة الكتب.. كواليس «السياسة والأزهر».. في مذكرات «الظواهري» -
الكتب الأكثر مبيعا -
بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور) -
سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين -
تقارير قطرية: كارتيرون مرشح لتدريب السد -
طلعت يوسف أول ضحايا رئيس الإسماعيلي الجديد .. وميدو مديراً فنيًا للدورايش في هذه الحالة -
فاتن موسى ترد على مصطفى فهمي : «فقرة اليوم ممثل يلعب دور الضحية بامتياز» -
البرهان: ما حدث في السودان حركة تصحيحية -
الأمم المتحدة: قوى دولية على رأسها مصر تسعى لحل أزمة السودان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز

Print
الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز
تدمير معدات عسكرية للمليشيا

الجيش اليمني يقتل 8 حوثيين ويصيب 12 خلال مواجهات في تعز

قتل 8 من عناصر مليشيا الحوثية المدعومة من إيران، وأصيب 12 آخرون، اليوم (الاثنين)، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني غرب مدينة تعز.

وبين مصدر عسكري ميداني، أن المواجهات الدائرة منذ ساعات فجر اليوم في الربيعي ووادي حذران بمديرية التعزية وجبهة العنين بمديرية جبل جبشي أسفرت عن مقتل 8 من عناصر المليشيات وإصابة 12 أخرين.

وأضاف المصدر أن المواجهات استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ونتج عنها خسائر كبيرة في الآليات والمعدات العسكرية للمليشيات الحوثية ولاتزال المواجهات مستمرة، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأوضح أن القوات المشتركة قصفت مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقة البرح غرب المدينة بالأسلحة الثقيلة، وكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية"

"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية"

بالإجماع .. المملكة عضو بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

بالإجماع .. المملكة عضو بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

القبض على مخالف لنظام الإقامة ارتكب 19 حادثة جنائية بمكة المكرمة

القبض على مخالف لنظام الإقامة ارتكب 19 حادثة جنائية بمكة المكرمة

60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة "عشان أحب حائل"

60 متطوعاً ومتطوعة يساهمون بتنفيذ مبادرة "عشان أحب حائل"