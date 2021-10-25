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تحت مظلة موسم الرياض .. مرسول بارك يحتضن قمة برشلونة وبوكاجونيورز

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تحت مظلة موسم الرياض .. مرسول بارك يحتضن قمة برشلونة وبوكاجونيورز تحت مظلة موسم الرياض .. مرسول بارك يحتضن قمة برشلونة وبوكاجونيورز
في 14 ديسمبر المقبل تُقام مباراة  "كأس مارادونا"

تحت مظلة موسم الرياض .. مرسول بارك يحتضن قمة برشلونة وبوكاجونيورز

كشف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، اليوم الاثنين، عن موعد مباراة «كأس مارادونا» بين برشلونة وبوكاجونيورز الأرجنتيني، والتي تندرج تحت مظلة موسم الرياض، حيث أشار إلى أن المواجهة ستُلعب في الـ14 من ديسمبر المقبل.


وكتب آل الشيخ عبر حسابه على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي: «مباراة تاريخية، برشلونة ضد بوكا جونيورز على كأس مارادونا في تكريم لأسطورة الكرة العالمية، خلوكم جاهزين ليوم 14 ديسمبر، الأساطير لا يموتون».


وبحسب نادي برشلونة الإسباني على حسابه الرسمي في «تويتر»، فإن ملعب «مرسول بارك» سيحتضن المواجهة التكريمية للاعب الراحل، وأسطورة كرة القدم، والأرجنتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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