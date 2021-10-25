ضبط 5 عاطلين بتهمة ترويج الحشيش والهيروين والشادو في حملة أمنية بالقليوبية

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القت مباحث القليوبية القبض على ٥ تجار مخدرات خلال حملة أمنية شنها ضباط مكتب المخدرات بمديرية أمن القليوبية خلال حملة أمنية مكبرة لضبط مروجي المواد المخدرة اسفرت عن ضبط ما يزيد عن كيلو ونصف مخدرات متنوعة من «الحشيش والهيروين والبانجو والشادو» وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من رئيس مكتب مخدرات مديرية أمن القليوبية يفيد شن حملة استهدفت دائرة مراكز شرطة ألخانكة والقناطر الخيريه وقليوب.

وتمكنت الحملة من ضبط «م وع» 23 سنة و«ك س غ» 32 سنة عاطلين بدائرة مركز شرطة قليوب وبحوزتهم 220 جرام من مخدر البانجو، و180 جرام من مخدر الحشيش كما تم ضبط «أ ج ف»، 24 سنة عاطل سبق اتهامه في قضيه مخدرات وبحوزته كمية من الشادو تزن 350 جرام ومبلغ مالي بنطاق مركز شرطة القناطر الخيرية.

كما تم ضبط «م ص ع» و«م أ ح» عاطلين بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزتهم 600 جرام من مخدر الحشيش و2100جنيه وتولت النيابة التحقيق.