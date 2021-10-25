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مستشار بايدن: بوتين يقترب من استخدام الغاز كسلاح

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مستشار بايدن: بوتين يقترب من استخدام الغاز كسلاح مستشار بايدن: بوتين يقترب من استخدام الغاز كسلاح

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قال مستشار الرئيس الأميركي جو بايدن لأمن الطاقة، اليوم (الاثنين)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقترب من استخدام الغاز الطبيعي كأداة سياسية إذا لم ترسل الوقود إلى أوروبا التي تعاني نقصاً حاداً في الطاقة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وأبلغ أموس هوكستاين، مستشار بايدن، الصحافين عندما سئل عمّ إذا كان بوتين يستخدم الغاز كسلاح: «أظن أننا نقترب من ذلك الحد إذا كانت لدى روسيا فعلاً إمدادات من الغاز يمكن توريدها، واختارت ألا تفعل ذلك إلا إذا أذعنت أوروبا لمطالب أخرى لا علاقة لها على الإطلاق بالطاقة».

وقال هوكستاين إن الغاز في أوروبا ترتفع، ليس فقط بسبب أحداث في المنطقة، بل أيضاً بسبب موسم جفاف في الصين التي خفضت إنتاج الطاقة من المصادر المائية، وكذلك تزايد المنافسة العالمية على الغاز الطبيعي. وأضاف أنه في حين أن عدداً من العوامل أدت إلى أزمة الغاز الأوروبية، فإن روسيا في أفضل وضع يمكّنها من مساعدة أوروبا، وقال أيضاً إنه لا يساوره شك في أن المورد الوحيد في الوقت الحالي الذي يمكنه فعلاً أن يحدث فرقاً لأمن الطاقة الأوروبية هذا الشتاء هو روسيا.

ورأى أن روسيا يمكنها زيادة عمليات المنبع لإنتاج الغاز، وينبغي لها أن تفعل ذلك سريعاً من خلال خطوط الأنابيب القائمة.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اتهم رئيس شركة نافتوغاز الأوكرانية للطاقة المملوكة للدولة، روسيا بأنها تحاول ابتزاز أوروبا للمصادقة على خط أنابيب «نورد ستريم 2» بالإبقاء على إمدادات الوقود منخفضة.

وخط الأنابيب، الذي تعارضه واشنطن لأنه يلتف حول أوكرانيا، اكتمل بناؤه، لكنه يحتاج لموافقات من ألمانيا لتسليم الغاز الروسي إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

المصرى اليوم

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