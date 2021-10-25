«الإصابة بالفيروس دون ظهور الأعراض».. الصحة توجه رسالة للمصريين بشأن كورونا

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قالت نهى عاصم، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، إن مصر ما زالت في قلب الموجة الرابعة، مشيرة إلى أن معدل الزيادة في الإصابات خلال الفترة بدأ يقل بعض الشيء، ولكن هناك إصابات كبيرة خلال هذه الفترة.

وتابعت «عاصم»، في تصريحالات تلفزيونية، مساء الإثنين، أن هناك ضرورة للتعامل مع أي شخص بنوع من الحذر، في ظل انتشار الإصابات خلال الفتر الحالية، مشيرة إلى أن البعض قد يكون حاملا لفيروس كورونا، ولا تظهر عليه الأعراض إلا بشكل خفيف، مشددة على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لحين الانتهاء من الوباء.

ولفتت إلى أن «كورونا لن يختف، ويجب علينا أن نتعايش مع الفيروس، خاصة وأنه قد يتحول لفيروس موسمي، ولذلك هناك ضرورة للاهتمام بالتهوية الجدية، وغسل اليدين جيدًا، والحصول على اللقاح».