تٱجيل محاكمة سائقين متهمين بقتل زميلهما بالخانكة إلى 26 ديسمبر

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قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار سعيد شعبان أبودنيا، الاثنين، تٱجيل نظر قضية مقتل سائق على يد زميليه بدائرة مركز الخانكة بسبب خلافات على تحميل الركاب، إلى جلسة 26 ديسمبر المقبل، بناء على طلب الدفاع.

كان مدير أمن القليوبية قد تلقى إشارة من المستشفى بوصول «ح ع» 17 سنة سائق، جثة هامدة إثر طعنة نافذة في الصدر والفخذ الأيمن.

انتقلت أجهزة الأمن وتبين أن المتوفى تشاجر مع «م ف» 21 سنة، سائق، ووالده «ف ب» في موقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة، بسبب أولوية تحميل الركاب، فقام المتهمان بطعنة بسكين.

تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بحسهما وتقديمها للمحاكمة.