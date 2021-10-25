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وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر غرب العريش من ناقلات الأمراض

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وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر غرب العريش من ناقلات الأمراض وحدة مكافحة الأمراض والملاريا تطهر غرب العريش من ناقلات الأمراض

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واصلت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض والملاريا بالعريش، أعمال مكافحة القوارض والحشرات الطائرة، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، وتحت رعاية اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال المهندس صبحي الفرماوي، رئيس الوحدة، في بيان، الاثنين، تمت تغطية منطقة غرب العريش بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والحشرات، ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة.

وأشار الفرماوي إلى أنه أيضًا تمت تغطية محطات الصرف الصحي في منطقة كرم أبونجيلة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ من خلال فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش.

وأضاف الفرماوي أن فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش مستمر في أعمال مكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب في مختلف أحياء مدينة العريش طبقًا للجدول المحدد.

ولفت الفرماوي إلى أن أعضاء الفريق برئاسته، ويضم المهندس محمود فايز، والمهندسة الهام عايش والفنيين كمال السيد، والسيد السنوسي والسيد عبدالغفور، ومحمد شحاتة والعامل سعيد متولي والسائقين أحمد على ونافذ عبده مسلم وأحمد عبداللطيف.

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