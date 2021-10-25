محافظ الغربية يتابع سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، عمل منظومة المتغيرات المكانية خلال اجتماع موسع بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ،العاملين بالمتغيرات المكانية ومدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام للمحافظة.

ومن هذا المنطلق، تابع المحافظ خلال اجتماعة كافة التحديات التي تواجه العاملين بالمنظومة بالمحافظة، موجهاً بتقديم الدعم الكامل غير المشروط لهم لضمان إنجاز كافة الأعمال وعلى رأسها زيادة عدد الكوادر المدربة لتغطية أكبر قدر من المساحات التي يتم رصدها وتوفير خدمة إنترنت سريعة لتحقيق سرعة الربط بين المركز الرئيسي وبين مراكز ومدن وأحياء المحافظة، إلى جانب توفير وسائل نقل خاصة بالعاملين بالوحدة للحيلولة دون تعطل الأعمال، وذلك تنفيذاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة.

وخلال الإجتماع، أكد المحافظ على اهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية والتي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، والذي أطلقه رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية، ذلك إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة، حيث تتم آلية العمل بها من خلال ربط المحافظة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات .

يُذْكَر أن منظومة المتغيرات المكانية تعمل بتقنية التقاط الصور من خلال الأقمار الصناعية والتي تتميز كونها صور عالية الجودة يتم التقاطها كل ٢٤ ساعة يصحبها إحداثيات شاملة لكافة المتغيرات التي تحدث على الأرض، ليتم بعد ذلك اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه المتغيرات مما يحفظ حقوق الدولة في حالة التعدي بالبناء على أراضيها، بالإضافة إلى تنمية المناطق الأكثر احتياجاً وتوجيه الرعاية المتكاملة لها .