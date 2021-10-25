«أورام الأقصر» تنظم حملات توعية وكشف مبكر لسرطان الثدي بالفنادق السياحية

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تواصلت فعاليات مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر بشهر أكتوبر الوردي المخصص للتوعية بسرطان الثدي والكشف المبكر، وفي إطار البروتوكول بين مستشفي شفاء الأورمان وهيئة تنشيط السياحة بالأقصر، وتم تدشين مبادرة للتوعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي .

واقيمت أولى فعاليات المبادرة داخل أحد أكبر الفنادق السياحية في الأقصر واستهدفت السيدات العاملات بالفندق .

ومن خلال أطباء المستشفي تم تنظيم ندوة لتقديم معلومات عن أهمية الكشف المبكر، وحملت الندوة شعار «انتي اقوي» .

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الاورمان أن تم تكثيف حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمناسبة شهر اكتوبر الوردي، مشيرا أن الحملات ستستمر طوال العام بالتنسيق مع العديد من المؤسسات والجمعيات والهيئات في إطار المشاركة المجتمعية .