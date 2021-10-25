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إزالة 65376 م2 و 6 فدادين ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات بالغربية

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إزالة 65376 م2 و 6 فدادين ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات بالغربية إزالة 65376 م2 و 6 فدادين ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات بالغربية

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة موقف الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية والأراضي الزراعية خلال ٦ أشهر، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

ناقش المحافظ خلال الاجتماع جهود الأجهزة المعنية في استرداد مساحات الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بأي شكل أخر، وذلك خلال حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها المحافظة، وقد وصل إجمالي ما جرى تنفيذه من إزالات خلال المرحلة الثانية من الموجة 18 خلال الفترة من 11/ 10 إلى 24 /10 إلى 634 حالة بناء على مساحة 65376 متر مربع إلى جانب 147 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 6 فدان 17 قيراط و17 سهم.

وشدد الدكتور رحمي على سرعة إزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى النيل والتي تعوق أعمال التطهير، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والرياح والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه، على أن تكون الأولوية في تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مشدداً على ضرورة إزالة أي تعديات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تعدى على ممتلكات الدولة وذلك حفاظاً على حقوق الدولة وتأكيداً على هيبتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد أبوشادي وكيل وزارة الزراعة، المهندس السيد صبحي مدير عام حماية النيل والمهندس مهندس عبدالسلام جابر مدير عام الري.

المصرى اليوم

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