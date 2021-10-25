رئيس جامعة طنطا: لدينا 19 أستاذًا في قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، إن الجامعة تهتم بمعايير البحث العلمي وذلك في إطار خطة الدولة للتنمية 2030.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن أهم المجالات التي تهتم بها الجامعة هي الطاقة والاستدامة البيئية.

وأكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، أن هناك 19 أستاذًا بجامعة طنطا في قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم، مؤكدا أن العلماء هم بناة البلد وقاطرة التنمية فيها.

ولفت خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، إلى أن التصنيف يضم ما يقرب من 160 ألف عالم، في 149 دولة، وهو ما يمثل 2 % من العلماء في جميع أنحاء العالم

وأوضح أن الدكتور عبدالنبي قابيل، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة، حصل على المركز الأول محليًا على مستوى الجامعات المصرية في جميع التخصصات والـ 22 عالميًا في مجال الطاقة بقائمة أفضل 2% من علماء العالم على مستوى لعام 2021

واستطرد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا أن هناك أكثر من 10 آلاف باحث في العالم استشهدوا بأبحاث الدكتور عبدالنبي قابيل.

واختتم خلال قناة صدى البلد، أن هناك 44 ألف طالب بجامعة طنطا لم يحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا من إجمالي 120 ألف طالب.