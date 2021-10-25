أخبار عاجلة

"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية" -
بالإجماع .. المملكة عضو بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية -
القبض على مخالف لنظام الإقامة ارتكب 19 حادثة جنائية بمكة المكرمة -
ندوة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية تناقش «الكتاب المقدس وعلم الآثار» -
«السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء -
«شباب النواب» تتمسك بإقالة «مجاهد» من اتحاد الكرة وإحالة المخالفات للأموال العامة -
وكيل الأزهر يكرم الخريجين والمتفوقين من الطلبة الإندونيسيين (صور) -
السيسي: نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم التحديات -
السيسي: نستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 100% عام 2030 -
السيسي: سكان إفريقيا الأشد تأثرًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«التنمية المحلية» تتابع استعداد مطروح لموسم السيول والأمطار (صور)

Print
«التنمية المحلية» تتابع استعداد مطروح لموسم السيول والأمطار (صور) «التنمية المحلية» تتابع استعداد مطروح لموسم السيول والأمطار (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية، التجربة العملية الثانية التي شهدها اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استعدادا لموسم السيول والأمطار من خلال الاصطفاف الميدانى للسيارات والمعدات بمركز ومدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والحماية المدنية والإسعاف، وذلك أمام الديوان العام وعلى كورنيش مدينة مرسى مطروح وبشارع العوام والجلاء ومنطقة البوسيت.

جاءت المتابعة، في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية للأجهزة التنفيذية بالمحافظات برفع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة الإجراءات اللازمة.

وقال بيان صحفي، الإثنين، إن طابور الاصطفاف ضم عدد من سيارات الكسح الكبيرة والصغيرة وطلمبات مختلفة المقاسات منهم وشفاطات مياه وسيارات الهيدروليك وسيارات وخرانات الإطفاء غيرها.

كما شهد المحافظ أعمال سحب المياه وتطهير شنايش المطر بعدد من المواقع، واطمئن على مدى الجاهزية والاستعداد والحرص على تشغيل عدد من المعدات ومدى كفاءة وتعامل السائقين والعاملين على تلك المعدات، موجها بالاستعداد الدائم مع أي طارئ والتنسيق بشأن النقاط والمواقع المتوقع بها تجمعات مياه أمطار والتجهيز والصيانة المستمرة للسيارات والمعدات وموجها بالمتابعة المستمرة لاعمال التطهير والصيانة للسيارات والمعدات واستعداد جميع الجهات من مجالس مدن وحماية مدنية وغيرها من تجهيزات واستعدادات لموسم الشتاء المقبل.

وتابع المحافظ، إنه يوجد 73 مخرا للسيول بالمحافظة منها 51 مخرا بمدينة مرسى مطروح و8 مخرات بمدينة النجيلة، و6 بمدينة برانى، و5 بمدينة السلوم، ومخرين بسيوة، ومخر بمدينة الضبعة، والتي تم تحديد وخط سيرها ووضعها على الخرائط وفقا لإحداثيات gps بمواقعها، مشيرا إلى أنه جاري إقامة سد وادي اسماعيل (وادى الشقوقه) بمنطقة الكيلو ٤، والذى تنفذه وزارة الري ،كسد ركامى من الاحجار البيئية للحماية من اخطار السيول كأول سد ضمن مخطط اقامة ٩ سدود، بمدينة مرسى مطروح التي شهدت سقوط امطار كثيفة تحولت إلى سيول العام الماضي في بعض المناطق منها الكيلو ٤ ووضع حلول مستدامة تحقق الإستقرار للأهالي مع الاستغلال الامثل لمياه الامطار في رى الزراعات وتوفير مصادر مياه دائمة، ومنع خطر السيول خاصة مع التغييرات المناخية وتوقع سقوط مزيد من كميات الأمطار.

محافظ مطروح يراجع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء
محافظ مطروح يراجع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء
محافظ مطروح يراجع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء
محافظ مطروح يراجع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء
محافظ مطروح يراجع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء
محافظ مطروح يراجع درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

بـ«تسلم الأيادي».. «تعليم الإسكندرية» تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين

سلة الزمالك يواجه الاتحاد السكندري على كأس السوبر بفريق الناشئين

تقارير قطرية: كارتيرون مرشح لتدريب السد

تقارير قطرية: كارتيرون مرشح لتدريب السد

طلعت يوسف أول ضحايا رئيس الإسماعيلي الجديد .. وميدو مديراً فنيًا للدورايش في هذه الحالة

طلعت يوسف أول ضحايا رئيس الإسماعيلي الجديد .. وميدو مديراً فنيًا للدورايش في هذه الحالة