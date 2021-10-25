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«مساء الورد».. أول فيلم تحريك من تنفيذ أولانا «ذوي القدرات الخاصة»

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«مساء الورد».. أول فيلم تحريك من تنفيذ أولانا «ذوي القدرات الخاصة» «مساء الورد».. أول فيلم تحريك من تنفيذ أولانا «ذوي القدرات الخاصة»

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على هامش الدورة الخامسة من الملتقي الذي تقيمه مؤسسة «أولادنا»، نفد مجموعة من ذوي القدرات الخاصة، فيلم تحريك لأول مرة هو فيلم «مساء الورد»، تحت إشراف المخرجة عطية خيري، التي أقامت ورشة لثمانية من الأاطفال كانت نتيجتها تنفيذ هذا الفيلم في سابقة هي الأولي من نوعها.

من جانبها، صرحت المخرجة عطية خيرى بأن الأولاد رسموا الورد وقاموا بتلوينه وإعداد الصوت بالفيلم والتمرين على مراحل التحريك بالفيلم.

وأضافت خيري أن العمل على الفيلم استغرق قرابة الشهرين وأنها لقيت حماسا للعمل عكس توقعاتها قبل الدخول بالورشة وكانت المفاجأة أدائهم الرائع وحماسهم الكبير أثناء فترة العمل بالورشة.

يذكر أن الدورة المقبلة من الملتقي، المقرر انطلاقها 16 نوفمبر المقبل، هي دورة استثنائية، حيث يلتقي «أولادنا» من ذوي القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفولكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية، وفرقة دولة الشرف في العروض التي يقدمونها.

المصرى اليوم

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