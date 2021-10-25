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تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي

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قبل المغادرة لأوزباكستان

تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي

أجرى السعودي تحت 23 عاماً لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في الرياض، قبل المغادرة مساء اليوم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، استعداداً لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، والمقامة خلال الفترة من 27 أكتوبر الجاري وحتى 2 نوفمبر المقبل.

وأجرى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم تدريباتهم على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، تركّز العمل خلالها على تنفيذ عدد من الجمل الهجومية، قبل الانتقال إلى مران الاستحواذ على الكرة.

يُذكر أن قائمة المنتخب السعودي تضمّ (23) لاعباً، أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، عبدالرحمن الصانبي، سعود عبدالحميد، نواف بوشل، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، جهاد ذكري، مشعل الصبياني، محمد الكنيدري، إبراهيم محنشي، منصور البيشي، زياد الجهني، بدر منشي، حامد الغامدي، حسين العيسى، عبدالمحسن القحطاني، حمد اليامي، أيمن يحيى، تركي العمار، خالد الغنام، فراس البريكان، وعبدالله الحمدان.

ويحلّ "الأخضر" في المجموعة الرابعة، وإلى جانبه منتخبات أوزبكستان، الكويت، وبنغلاديش، حيث سيفتتح مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب أوزبكستان في السابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، على أن يلاقي منتخب الكويت في الثلاثين من الشهر ذاته، ويختتم مبارياته بمواجهة منتخب بنغلاديش في الثاني من نوفمبر المقبل.

تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي

تحضيراً للتصفيات الآسيوية .. تدريب أخير للأخضر الأولمبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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