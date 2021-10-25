إزالة أكثر من 500 حالة تعدٍ في بني سويف

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

صرح المحافظ «بحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة» أنه تم «أمس الأحد» إزالة 15 حالة تعد على مساحة 750 متر أرض تابعة لولاية الري، ليصل إجمالي ما تم إزالته «منذ بدء المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الجاري وحتى صباح اليوم» إلى 502 حالة، في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: سبتمبر، أكتوبر ونوفمبر، وبدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الجاري، وجار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الحالي، على أن تعقبها المرحلة الثالثة التي من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمير الشهر المقبل.