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انتحار شاب شنقا لمروره بحالة نفسية بالشرقية

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انتحار شاب شنقا لمروره بحالة نفسية بالشرقية انتحار شاب شنقا لمروره بحالة نفسية بالشرقية

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عثرت الأجهزة الأمنية بالشرقية، على جثة لشاب في العقد الثالث من عمره مشنوقا داخل شقة سكنية بإحدى قرى مركز كفر صقر.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

انتقل فريق من النيابة العامة لمناظرة الجثة في مكان الواقعة، برئاسة المستشار أحمد عبدالخالق مدير النيابة، وبإشراف المستشار حلمي عطا الله المحامي العام الأول لنيابات شمال الشرقية، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على «أ. ي. أ» ٣٢ عاما، جثة هامدة ادعاء حالة شنق داخل شقة سكنية بإحدى قرى مركز كفر صقر، وتبين من التحريات الأولية أن المتوفى أقدم على الانتحار داخل الشقة لمروره بحالة نفسية طارئة.

تم الدفع بسيارة الإسعاف، ونقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابستها.

المصرى اليوم

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