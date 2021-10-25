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وزارة الإعلام السوداني: موظفو المركزي يضربون عن العمل «رفضا للانقلاب»

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وزارة الإعلام السوداني: موظفو المركزي يضربون عن العمل «رفضا للانقلاب» وزارة الإعلام السوداني: موظفو المركزي يضربون عن العمل «رفضا للانقلاب»

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قالت وزارة الإعلام السودانية في صفحتها على فيسبوك اليوم الاثنين إن موظفي البنك المركزي سيدخلون في إضراب عن العمل وعصيان مدنى رفضا للأحداث التي تشهدها السودان.

فيما قالت وزارة الخارجية الأردنية، اليوم، إن الأردن يتابع التطورات التي تشهدها جمهورية السودان الشقيق منذ صباح الاثنين.

ودعت وزارة الخارجية الأردنية جميع الأطراف في السودان إلى احتواء الأوضاع، وتغليب المصلحة الوطنية العليا بما يحافظ على سلامة السودان الشقيق ومصالحه، ويُحقق أمنه واستقراره، ويحمي مقدراته ومكتسباته ويلبي تطلعات الأشقاء السودانيين.

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء، والتمسك بالالتزام بما جاء في الوثيقة الدستورية، واتفاق جوبا للسلام، وإنهاء تكليف ولاة الولايات، وإعفاء وكلاء الوزارات من أعمالهم.

المصرى اليوم

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