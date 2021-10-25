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أمريكا: جهود إحياء اتفاق إيران النووي تمر «بمرحلة حرجة»

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أمريكا: جهود إحياء اتفاق إيران النووي تمر «بمرحلة حرجة» أمريكا: جهود إحياء اتفاق إيران النووي تمر «بمرحلة حرجة»

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قال المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون إيران اليوم الاثنين إن جهود إحياء اتفاق إيران النووي المبرم عام 2015 تمر الآن «بمرحلة حرجة»، قائلا إن المبررات أمام طهران لعدم استئناف المحادثات أصبحت ضعيفة.

وقال المبعوث الخاص روبرت مالي للصحفيين إن واشنطن تشعر بقلق متزايد من مواصلة طهران تأجيل عودتها للمحادثات، لكنها تملك أيضا أدوات أخرى لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، وستستخدمها إذا لزم الأمر.

وقال مالي «نحن في مرحلة حرجة من الجهود الرامية لمعرفة إمكانية إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة» في إشارة إلى الاتفاق النووي. وأضاف «لدينا توقف منذ عدة أشهر والمبررات الرسمية التي تقدمها إيران لهذا التوقف أصبحت ضعيفة للغاية».

وقال مالي إن الفرصة المتاحة أمام الولايات المتحدة وإيران لاستئناف الالتزام بالاتفاق ستنتهي في نهاية المطاف، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة ستظل مستعدة للانخراط في الدبلوماسية مع إيران حتى مع دراسة واشنطن خيارات أخرى لمنع طهران من حيازة سلاح نووي.

المصرى اليوم

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