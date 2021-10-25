إسرائيل تستضيف لواء إماراتيا وتتوقع تعاونا على مستوى سلاح الجو

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زار قائد سلاح الجو الإماراتي اللواء الركن إبراهيم ناصر محمد العلوي إسرائيل اليوم الاثنين في ما وصفته الدولة المضيفة بأنه مؤشر لتعاون على مستوى القوات الجوية.

وطبعت الدولتان الحليفتان للولايات المتحدة العلاقات بينهما العام الماضي، حيث تجمعهما مخاوف مشتركة من إيران ورغبة في إقامة مشاريع تجارية.

وكان التلاقي المعلن بينهما حتى الآن على الصعيدين الدبلوماسي والتجاري وليس العسكري.

جاء الظهور، الذي لم يعلن عنه مسبقا، للواء الركن إبراهيم ناصر محمد العلوي خلال مناورة متعددة الجنسيات باسم العلم الأزرق تستضيفها إسرائيل هذا الأسبوع.

وكتب نظيره الإسرائيلي الميجر جنرال أميكام نوركين على تويتر «هذا يوم تاريخي في الواقع على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لمستقبل التعاون بين قواتنا الجوية».

ولم يوضح البيان كيف سيكون شكل هذا التعاون.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الإمارات وجارتها الخليجية البحرين، التي أقامت هي الأخرى علاقات رسمية مع إسرائيل العام الماضي، قد يكون لديهما اهتمام بالدفاعات المشتركة ضد الطائرات المسيرة إيرانية الصنع.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، إن «إيران تعتزم تسليح وكلائها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان بالمئات ثم بالآلاف من هذه الطائرات القاتلة المسيرة».

وتنفي إيران تسليح أي جماعات مسلحة في المنطقة. وتشن إسرائيل هجمات بشكل منتظم على ما تصفه بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، بما في ذلك هجوم وقع اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية.

وقال مسؤول أمني إسرائيلي كبير في إفادة للصحفيين الأجانب الأسبوع الماضي إن التعاون الأمني ​​مع دول عربية في شراكات جديدة مع إسرائيل «تحسن وزاد في الأشهر الأخيرة».

ولم يذكر الدول بالاسم كما لم يذكر تفاصيل حول هذا التعاون، باستثناء القول إنه تعزز بعد ضم إسرائيل هذا العام لمنطقة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) التي تشمل منطقة الشرق الأوسط.