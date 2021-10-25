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البرلمان الليبي يعدل سن الترشح لرئاسة الدولة

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البرلمان الليبي يعدل سن الترشح لرئاسة الدولة البرلمان الليبي يعدل سن الترشح لرئاسة الدولة

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قال الناطق باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق إن المجلس صوت بالأغلبية في جلسة الإثنين على تعديل سن الترشح لرئاسة البلاد إلى 35 عاماً بدلاً عن 40 عاماً.

وأفاد بليحق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «جلسة اليوم عقدت برئاسة النائب الأول فوزي النويري، وأن المجلس ناقش فيها عدداً من مشاريع القوانين، وأقر قانون المعاملات الإلكترونية.

كان النويري قد التقى صباح الإثنين بمقر ديوان المجلس في طبرق رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح الذي أطلعه على استعدادات المفوضية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأبرز الصعوبات الفنية واللوجستية التي تواجه المفوضية.

وأكد النويري حرص مجلس النواب على عقد الانتخابات في موعدها، موضحاً أن المجلس في حالة انعقاد دائم لحين إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

المصرى اليوم

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