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وزير التعليم العالي: سنتخذ اللازم تجاه الطلاب الذين لم يتلقوا «لقاح كورونا» بداية نوفمبر

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وزير التعليم العالي: سنتخذ اللازم تجاه الطلاب الذين لم يتلقوا «لقاح كورونا» بداية نوفمبر وزير التعليم العالي: سنتخذ اللازم تجاه الطلاب الذين لم يتلقوا «لقاح كورونا» بداية نوفمبر

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قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه مر أول أسبوعين في الدراسة بسلام، مضيفا أن هناك التزام حقيقي بالإجراءات الاحترازية ضد .

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير عبر شاشة صدى البلد، الإثنين: «وصلنا إلى تطعيم أكثر من 2.5 مليون من منتسبي الجامعات المصرية».

وتابع عبدالغفار: «بداية من شهر نوفمبر سنتخذ اللازم مع الطلاب الذي لم يتلقون لقاح فيروس كورونا، لتحقيق أعلى نسبة تطعيم بين الطلاب والعاملين في التعليم الجامعي».

وأشار الوزير إلى أنه تم تطعيم 1.5 مليون من أعضاء هيئة تدريس الجامعات والطلاب والموظفين والعاملين، لافتًا إلى أن من أول شهر نوفمبر سيتم تطعيم غير المطعمين استعدادًا للانتهاء من هذا الملف منتصف نوفمبر.

وذكر أن تمتلك من القدرات العلمية والبحثية – سواء في الداخل أو الخارج – قوة بشرية علمية ضخمة جدًا تؤثر على منظومة التعليم، لافتًا إلى أن مصر في المرتبة الـ35 على مستوى العالم في منظومة النشر الدولي للأبحاث فضلا عن تميزها في مجالات علوم الحاسب والكيمياء، ووصولها للمركز 21 على العالم في النانو تكنولوجي.

ولفت إلى أن مصر تفوقت في نسب الاستشهاد بالأبحاث العلمية على مستوى العالم، مؤكدًا أن وزارة التعليم العالي دعمت الباحثين بتمويل مباشر خلال السنوات السابقة لدعم الأبحاث العلمية بشكل كامل.

وأوضح أن جزءا كبيرا من النشر يقف عند إمكانية الباحث المادية، مشيرًا إلى أن الأبحاث العلمية لا بد أن يكون لها مردودا اقتصاديا لخدمة الوطن.

ولفت إلى أنه تم وضع أولوية من خلال البحث العلمي، ومخاطبة الوزارات لحل مشاكلهم من خلال إرسال أولويات الأبحاث لنا.

وشدد وزير التعليم العالي على أنه تم مناقشة مشاكل الحقول البترولية مع وزارة البترول للعمل على حلها، وهذا الأمر يتم تطبيقه مع جميع الوزارات.

المصرى اليوم

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