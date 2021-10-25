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تمكن فريق الاتحاد السكندري من خطف تعادل مثير أمام سموحة بنتيجة 4-4، في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

انهى سموحة الشوط الأول متقدمًا على منافسه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، وجاءت أهداف رفاق أحمد سامي عن طريق كلًا من صديق كالابا في الدقيقة 11، ومروان حمدي عند الدقيقة 18 بأقدام محمد شكري المعار من الأهلي في الدقيقة 38.

الشوط الثاني

وعاد «سيد البلد» من بعيد في الشوط الثاني بهدف تذليل الفارق عن طريق اللاعب كريم الديب في الدقيقة 53، قبل أن يوسع حسين فيصل الفارق مجددًا في الدقيقة 53، وجاء الثلاث أهداف المتتالية عن طريق فوزي الحناوي وسعيدو سيمبوري وأجوستينو مابولولو.