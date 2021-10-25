أخبار عاجلة

"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية" -
بالإجماع .. المملكة عضو بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية -
القبض على مخالف لنظام الإقامة ارتكب 19 حادثة جنائية بمكة المكرمة -
ندوة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية تناقش «الكتاب المقدس وعلم الآثار» -
«السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء -
«شباب النواب» تتمسك بإقالة «مجاهد» من اتحاد الكرة وإحالة المخالفات للأموال العامة -
وكيل الأزهر يكرم الخريجين والمتفوقين من الطلبة الإندونيسيين (صور) -
السيسي: نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم التحديات -
السيسي: نستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 100% عام 2030 -
السيسي: سكان إفريقيا الأشد تأثرًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ديربي الإسكندرية يفي بوعوده .. الاتحاد يتعادل مع سموحة في لقاء مثير ..

Print
ديربي الإسكندرية يفي بوعوده .. الاتحاد يتعادل مع سموحة في لقاء مثير ..فيديو ديربي الإسكندرية يفي بوعوده .. الاتحاد يتعادل مع سموحة في لقاء مثير ..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن فريق الاتحاد السكندري من خطف تعادل مثير أمام سموحة بنتيجة 4-4، في إطار مباريات الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الشوط الأول

انهى سموحة الشوط الأول متقدمًا على منافسه الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، وجاءت أهداف رفاق أحمد سامي عن طريق كلًا من صديق كالابا في الدقيقة 11، ومروان حمدي عند الدقيقة 18 بأقدام محمد شكري المعار من الأهلي في الدقيقة 38.

الشوط الثاني

وعاد «سيد البلد» من بعيد في الشوط الثاني بهدف تذليل الفارق عن طريق اللاعب كريم الديب في الدقيقة 53، قبل أن يوسع حسين فيصل الفارق مجددًا في الدقيقة 53، وجاء الثلاث أهداف المتتالية عن طريق فوزي الحناوي وسعيدو سيمبوري وأجوستينو مابولولو.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«عاري الصدر».. محمد رمضان يرقص وسط فرقته استعداداً لحفله الليلة في السعودية (فيديو)

«عاري الصدر».. محمد رمضان يرقص وسط فرقته استعداداً لحفله الليلة في السعودية (فيديو)

بـ«برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه».. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بـ«برميلان صاج ورمالّة و20 ألف جنيه».. جامعيان قهرا البطالة بمشروع خاص في الإسكندرية (صور وفيديو)

بث مباشر لفعاليات قمة جلاكسو لمكافحة التغير المناخي (فيديو)

بث مباشر لفعاليات قمة جلاكسو لمكافحة التغير المناخي (فيديو)

الخيار بـ 2 جنيه .. انخفاض أسعار الخضروات في أسواق المنيا (فيديو)

الخيار بـ 2 جنيه .. انخفاض أسعار الخضروات في أسواق المنيا (فيديو)