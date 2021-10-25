ثقافة المنيا تناقش «دور الشباب في بناء مجتمع متماسك» بديرمواس

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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية في إطار الحرص على توعية الشباب ودورهم الفعال في دفع عجلة التنمية باعتبارهم بناة المستبقل وحماة الوطن، حيث عقد بيت ثقافة ديرمواس حلقة بحثية بمدرسة بني سالم الثانوية بعنوان «دور الشباب في بناء مجتمع متماسك»، دارت حول محورين، الأول تناول دور الشباب في بناء وحدة المجتمع الذي تضمن عده نقاط وتناولها كل من رجب لقي، وإسماعيل حلمي، وأحمد عبدالغفور، وهي دور الشباب في بناء وتنمية المجتمع وكونهم العمود الفقري له في كافة جوانبه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأن الدول النامية تعاني من التخلف بسبب اقصاء الشباب وعدم المزج بينهم وبين ذوي الخبرة، وأيضا تناول دور الشباب في صناعة تاريخ ومستقبل مصر منذ القدم، وعلى أكتافهم تكونت حضارة مصر وتراثها تحققت انتصاراتها الحربية فالشباب هم درع وسيف الأمة.

المحورالثاني دار حول الشباب وتمكينة من بناء المجتمع، وتناوله حسن العمراني والشيخ عمر على ود. عامر شلبي، وشمل عده نقاط منها إعداد وتنشئة الشباب وإكسابة الشخصية الفاعلة والقيم الإجتماعية والأخلاقية وقيم التسامح وعدم التعصب وكون ذلك مسؤولية مجتمعية مشتركة بين الأسرة والمدرسة وكل مؤسسات المجتمع، ورعاية الاسلام للشباب وكيفية ذلك كما بينها المصطفى وأهمية الاعتماد عليهم وضرورة التقرب من فكرهم وتهذيب أخلاقهم وجمح شهواتهم وتوجيهها إلى ما يرضى الله عز وجل، وضرورة تمكين الشباب وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون ذلك، وهو المنهج الذي تبنته الجمهورية الجديدة من خلال تدريب وأعداد الشباب ليكونوا قادة المجتمع في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنفيذية، أدار اللقاء محمد عبدالرشيد مع مشاركة فاعلة للشباب من الطلاب وفتح العديد من النقاشات والحوار مع المحاضرين.