أخبار عاجلة

"رويدا نحولي" تنال شهادة برنامج "قيادات عالمية" -
بالإجماع .. المملكة عضو بمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية -
القبض على مخالف لنظام الإقامة ارتكب 19 حادثة جنائية بمكة المكرمة -
ندوة بالكلية الإكليريكية اللاهوتية تناقش «الكتاب المقدس وعلم الآثار» -
«السياحة» تتابع تطبيق قرار الحد الأدني لأسعار الإقامة بفنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء -
«شباب النواب» تتمسك بإقالة «مجاهد» من اتحاد الكرة وإحالة المخالفات للأموال العامة -
وكيل الأزهر يكرم الخريجين والمتفوقين من الطلبة الإندونيسيين (صور) -
السيسي: نشعر بالقلق إزاء الفجوة بين التمويل المتاح وحجم التحديات -
السيسي: نستهدف الوصول بنسبة المشروعات الخضراء إلى 100% عام 2030 -
السيسي: سكان إفريقيا الأشد تأثرًا بالتداعيات السلبية للتغيرات المناخية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

ثقافة المنيا تناقش «دور الشباب في بناء مجتمع متماسك» بديرمواس

Print
ثقافة المنيا تناقش «دور الشباب في بناء مجتمع متماسك» بديرمواس ثقافة المنيا تناقش «دور الشباب في بناء مجتمع متماسك» بديرمواس

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية في إطار الحرص على توعية الشباب ودورهم الفعال في دفع عجلة التنمية باعتبارهم بناة المستبقل وحماة الوطن، حيث عقد بيت ثقافة ديرمواس حلقة بحثية بمدرسة بني سالم الثانوية بعنوان «دور الشباب في بناء مجتمع متماسك»، دارت حول محورين، الأول تناول دور الشباب في بناء وحدة المجتمع الذي تضمن عده نقاط وتناولها كل من رجب لقي، وإسماعيل حلمي، وأحمد عبدالغفور، وهي دور الشباب في بناء وتنمية المجتمع وكونهم العمود الفقري له في كافة جوانبه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأن الدول النامية تعاني من التخلف بسبب اقصاء الشباب وعدم المزج بينهم وبين ذوي الخبرة، وأيضا تناول دور الشباب في صناعة تاريخ ومستقبل منذ القدم، وعلى أكتافهم تكونت حضارة مصر وتراثها تحققت انتصاراتها الحربية فالشباب هم درع وسيف الأمة.

المحورالثاني دار حول الشباب وتمكينة من بناء المجتمع، وتناوله حسن العمراني والشيخ عمر على ود. عامر شلبي، وشمل عده نقاط منها إعداد وتنشئة الشباب وإكسابة الشخصية الفاعلة والقيم الإجتماعية والأخلاقية وقيم التسامح وعدم التعصب وكون ذلك مسؤولية مجتمعية مشتركة بين الأسرة والمدرسة وكل مؤسسات المجتمع، ورعاية الاسلام للشباب وكيفية ذلك كما بينها المصطفى وأهمية الاعتماد عليهم وضرورة التقرب من فكرهم وتهذيب أخلاقهم وجمح شهواتهم وتوجيهها إلى ما يرضى الله عز وجل، وضرورة تمكين الشباب وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون ذلك، وهو المنهج الذي تبنته الجمهورية الجديدة من خلال تدريب وأعداد الشباب ليكونوا قادة المجتمع في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنفيذية، أدار اللقاء محمد عبدالرشيد مع مشاركة فاعلة للشباب من الطلاب وفتح العديد من النقاشات والحوار مع المحاضرين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السيسي : مصر تعمل على التحول إلى «النقل النظيف»

السيسي : مصر تعمل على التحول إلى «النقل النظيف»

الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز.. الأحمر يحدد موعد معسكر القمة

الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز.. الأحمر يحدد موعد معسكر القمة

السيسي : نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر

السيسي : نتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة في مصر

السيسي: مصادر الطاقة المتجددة في مصر تمثل 30%

السيسي: مصادر الطاقة المتجددة في مصر تمثل 30%