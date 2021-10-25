سيفاجئك سعرها.. سيارة بتصميم فريد من نوعه مستوحاة من «لامبورجيني» يتم بيعها

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التصميمات غير الاعتيادية للسيارات، تحفز مُحبي المركبات المتميزة إلى التسارع على شرائها كنسخة تنفرد عن غيرها، ومن بين تلك النماذج، السيارة «Lo-Res»، تلك السيارة التي صممها المهندس المعماري الشهير ريم كولهاس، كوسيلة ترويجية لعلامته التجارية للأحذية «United Nude».

والسيارة مستوحاة من نسخة مجردة منخفضة الدقة من «Lamborghini Countach» وهي كانت معروضة للبيع بالمزاد على «Bring a Trailer»، والتي بالفعل بيعت بمبلغ 111111 دولارًا.

والسيارة من الخارج تتزين بأشرطة ضوئية مستطيلة بسيطة في الأمام والخلف، بالإضافة إلى شعارات «United Nude» مضيئة، كما تعمل بمحرك كهربائي «KDS» بقدرة 5 كيلو وات على تشغيل سيارة «Lo-Res» من خلال العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أحادي السرعة، ويستخدم فرامل قرصية أمامية للتوقف، على الرغم من أنه من المحتمل ألا يبدأ بسرعة كبيرة.

للإتجاه إلى السيارة من الداخل، تجد مقاعد ترادفية ثابتة مصنوعة من المعدن المصقول مع تنجيد أسود مضلع، وتوجد لوحة تحكم السائق، والتي تتضمن مفتاح إشعال ومؤشر شحن البطارية ومفاتيح أخرى على اليمين. ويتنقل السائق عبر عجلة قيادة سداسية الكروم، وهناك شاشات رقمية مبسطة موضوعة خلف عجلة القيادة.

وتتميز السيارة بكونها ذات مقعدين بغطاء يفتح عبر جهاز التحكم عن بعد ومثبت بهيكل كهربائي.

ولدخول السيارة، يرفع الغطاء لأعلى وتحته ترى هيكل السيارة الفولاذي، الذي يحمل المقعدين وعجلة قيادة سداسية الشكل مطلية بالكروم.

السيارة غير مسجلة للسير في الشوارع، على الرغم من أن سرعتها القصوى تبلغ 31 ميلا في الساعة فقط، ووقع بناء أربع من المركبات واستخدامها في وسائط مختلفة للعلامة التجارية وغيرها، بما في ذلك دور مميز في فيديو يحمل اسم «New Freezer» لمغني الراب الأمريكي «ريتش ذا كيد».

يتم بيع هذا التصميم غير العادي من قبل متحف «Petersen Automotive» الأمريكي، الذي عرض السيارة سابقًا في معرض «Disruptors» في عام 2019 بعد الحصول عليها قبل حوالي ثلاث سنوات. المسافة المقطوعة بالميل لسيارة Lo-Res غير معروفة وغير مسجلة أو مسجلة للقيادة في الشوارع.

وكان هذا النموذج الخاص للسيارة مملوكا للمتحف ووقع بيعه بالمزاد العلني على موقع «Bring A Trailer» الإلكتروني لجمع الأموال لصيانة المتحف، ولتوجيه الأموال إلى منظمة «Energy Independence Now» غير الربحية، التي تروّج لتطوير المركبات التي تعمل بالهيدروجين والبنية التحتية اللازمة لها.