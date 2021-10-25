محافظ سوهاج يشدد على الالتزام بالبرنامج الزمنى لتطوير مستشفى ساقلتة

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شدد اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، على الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للإنتهاء من أعمال تطوير مستشفى ساقلتة المركزى، والمقرر له 30 يونيو العام القادم، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز المستشفى عقب الإنتهاء من كافة الأعمال الإنشائية لتكون جاهزة لخدمة المرضى من أبناء مركز ساقلتة.

جاء ذلك اليوم،الإثنين، خلال قيام المحافظ يرافقه نائبه الدكتور أحمد سامي القاضي، بتفقد أعمال تطوير المستشفى بتكلفة 410 ملايين و607 ’لاف جنيه، بحضور النائب محمد لبيب عضو مجلس النواب، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس على عبدالساتر الدردير المدير الإقليمي لمشروعات وزارة الصحة، وشريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة ساقلتة.

قال المهندس على عبدالساتر الدردير المدير الإقليمي لمشروعات وزارة الصحة، إن المحافظ تفقد الأعمال الجارية بالمشروع، الذي وصلت نسبة التنفيذ به إلى 60%، ويشمل: إنشاء مبنى جديد، وتطوير المبنى القائم على مساحة 7473 متر مربع، ويتكون من دور أرضي و4 أدوار علوية، حيث يشمل الدور الأرضي «قسم الطوارئ، وقسم الأشعة، بالإضافة إلى 12 عيادة خارجية»، ويشمل الدور الأول أقسام «العلاج الطبيعي، والغسيل الكلوي، والمعامل، والمناظير، ومنطقة إقامة للمرضى»، فيما يشمل الدور الثاني «قسم العمليات، والعنايات المركزة، وقسم الإدارة، ونظم المعلومات، ومنطقة إقامة للمرضى»، ويشمل الدور الثالث «قسم النساء والتوليد، وقسم الحضانات والأطفال المبتسرين، ومنطقة إقامة للمرضى»، ويشمل الدور الرابع «2 وحدة إقامة لأطقم الأطباء والتمريض».