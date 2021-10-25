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منتخب الكاراتيه يحقق 9 ذهبيات و3 فضية و11 برونزية فى اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بقبرص

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منتخب مصر الكاراتيه يحقق 9 ذهبيات و3 فضية و11 برونزية فى اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بقبرص منتخب الكاراتيه يحقق 9 ذهبيات و3 فضية و11 برونزية فى اليوم الأول لبطولة البحر المتوسط بقبرص

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صرح الكابتن تامر عبد الرؤوف مدرب منتخب للناشئين فى لعبة الكاراتيه أن المصرى للناشئين يشارك فى بطولة البحر المتوسط بقبرص وأشار الكابتن تامر عبد الرؤوف مدرب المنتخب أن المنتخب المصرى للناڜئين حصد في اليوم الاول لبطولة البحر المتوسط بدولة قبرص 5 ذهبيات و 2 فضيات و 5 برونزيات و 1 مركز خامس

وهم

ذهبية وزن - 52 ك اللاعب عمر ربيع

ذهبية وزن - 57 ك اللاعب عادل محمد

ذهبية وزن - 63 ك اللاعب عمر اشرف

ذهبية وزن - 70 ك اللاعب يوسف هاني

ذهبية جماعي الناشئين كوميتيه Egypt B

فضية وزن - 52 ك اللاعب عمر عماد

فضية جماعي الناشئين كوميتيه Egypt A

برونزية وزن - 57 ك اللاعب يوسف جعفر

برونزية وزن - 63 ك اللاعب احمد زغلول

برونزية وزن - 63 ك اللاعب خالد عيد

برونزية وزن - 70 ك اللاعب احمد سامح

برونزية وزن + 70 ك اللاعب البراء عماد

مركز خامس وزن - 57 ك اللاعب عمر عبد العزيز

كما حقق فى نفس البطولة منتخب الشباب المصرى للكاراتيه

4 ذهبيات و 1 فضية و 6 برونزيات و 1 مركز خامس

ذهبية وزن - 55 ك اللاعب ياسين فرحات

ذهبية وزن - 61 ك اللاعب عمر هاشم

ذهبية وزن - 68 ك اللاعب زياد المهدي

ذهبية جماعي الشباب كوميتيه Egypt A

فضية وزن - 55 ك اللاعب زياد عمرو

برونزية وزن - 61 ك اللاعب احمد مصطفى

برونزية وزن - 68 ك اللاعب محمود عبد العزيز

برونزية وزن - 68 ك اللاعب اسلام منصور

برونزية وزن - 76 ك اللاعب عمرو عسكوره

برونزية وزن - 76 ك اللاعب اشرف المناوي

برونزية وزن + 76 ك اللاعب احمد طارق

مركز خامس وزن + 76 ك اللاعب حسين حسن

و بذلك يكون مجموع ما حققه منتخب الشباب و الناشئين

9 ذهبيات و 3 فضيات و 11 برونزية و 2 مركز خامس

وقدم مدرب المنتخب المصرى للناشئين التهنئة لمجلس ادارة الاتحاد المصرى للكاراتيه برئاسة كابتن محمد الدهراوي و لرئيس البعثة بقيادة العميد دكتور وليد الهلالي و رفقة كابتن حسام موسى رئيس منطقة القاهرة و كابتن محمد علي رئيس منطقة الاسكندرية وطبيب البعثة دكتور احمد الصاوي

من المعروف أن الكابتن تامر عبد الرؤوف ابن مطروح هو البطل العالمى السابق و المدرب الحالى لمنتخب مصر للناشئين الذى حقق عددا من الميداليات فى بطولة البحر المتوسط المقامه الان بقبرص

المصرى اليوم

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