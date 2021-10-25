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تعرف على المكرمين وأعضاء لجان التحكيم بالدورة السادسة لمهرجاز شرم الشيخ للمسرح

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تعرف على المكرمين وأعضاء لجان التحكيم بالدورة السادسة لمهرجاز شرم الشيخ للمسرح تعرف على المكرمين وأعضاء لجان التحكيم بالدورة السادسة لمهرجاز شرم الشيخ للمسرح

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كشف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن تكريم عدد من النجوم، خلال فعاليات دورته السادسة، والمقرر انطلاقها 6 نوفمبر وتستمر حتى 11 من نفس الشهر، بمدينة شرم الشيخ.

وتضمنت أسماء المكرمين، الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، المنتج البلجيكي مارك بيسون، الذي ساهم في إنتاج عدد من الأعمال مثل «البؤساء»، وكذلك عن الشخصية المسرحية الدولية. وكذلك يُكرم عن للشخصية المسرحية العربية محمد سيف الأفخم، رئيس الهيئة الدولية للمسرح ITI اليونسكو، ومدير عام بلدية الفجيرة، والفنان الكويتي داود حسين، الذي يُكرم بدرع سميحة أيوب التقديري، والفنان محمد عبدالرحمن «توتا» بدرع المهرجان، والفنان محسن منصور.

خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة المهرجان قبل قليل كشف المخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولى عن اسماء أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما. وتضم كلا من الفنانة لقاء الخميسى، الفنان جبار المشهدانى من العراق، الفنان طارق صبرى، الفنانة الماظة نورا من كوسوفو.

حضر المؤتمر الصحفي كلا من سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، الفنان محمد صبحى، سفير تونس محمد بن يوسف، المخرج عصام السيد، المؤلف نادر صلاح الدين، الفنان طارق صبرى، الدكتور أيمن الشيوى، الدكتور مصطفي سليم، الدكتور مدحت الكاشف، الدكتورة إيمان عز الدين، الدكتورة رانيا فتح الله، الفنان أحمد صيام، الفنان محمد عبدالرحمن توتا

يذكر أن مهرجان شرم الشيخ يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في الفترة ما بين 6 إلى 11 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

المصرى اليوم

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