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شارك جناح المملكة العربية السعودية في معرض «إكسبو 2020 دبي» في احتفالات العالم بالذكرى الـ 76 لتأسيس الأمم المتحدة، الذي يطلق عليه اسم «يوم الشرف»، وذلك ببرنامج متكامل من الفعاليات الخاصة التي تعكس دعم المملكة الثابث للأمم المتحدة وجميع برامجها الطموحة التي تتطلع من خلالها إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل الناس وكوكب الأرض، كما تؤكد التزام المملكة الدائم بالعمل على إيجاد مستقبل أفضل للعالم، ومدى اهتمامها بمختلف القضايا العالمية المتعلقة بالتغيير المناخي، وتعزيز لغة التسامح بين الشعوب والأمم، فضلاً عن جهودها المستمرة في محاربة الجوع والفقر وغيرها من القضايا الإنسانية.

وتضمن برنامج جناح المملكة الخاص بهذه المناسبة، عرض مجموعة من الأفلام القصيرة على شاشات الجناح الرقمية في الساحة الخارجية، التي بدأت بفيلم سينمائي قصير حمل عنوان «نحن نحتفل باليوم العالمي للأمم المتحدة»، تضمن في نهايته شعار المملكة، عاكساً بذلك نوعية وطبيعة العلاقة التي تجمع المملكة مع الأمم المتحدة. حيث بدأ هذا الفيلم ممهداً لعروض أخرى، سلطت الضوء على التطور والقفزات النوعية التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، من بينها فيلم «السعودية الخضراء»، الذي ركز في مشاهده على مدى اهتمام المملكة بالقضايا المتعلقة بحماية البيئة والثروة البحرية، وكذلك على جهود المملكة في مكافحة التصحر ومواجهة تحديات التغير المناخي، إضافة إلى ما تمتلكه من مبادرات نوعية تهدف إلى توسيع الرقعة الخضراء فيها، وتطور القطاع الزراعي وإنتاجاته، فضلاً عن تنوع بيئي وجغرافي، وبما يتماشى مع مجموعة المبادرات البيئية الجديدة التي أطلقتها المملكة في الآونة الأخيرة، بهدف تنمية الاقتصاد الأخضر. كما قدم عرضاً آخر سلط فيه الضوء على أبرز المواقع الثقافية والسياحية التي تمتلكها المملكة، والمواقع المسجلة على قائمة منظمة اليونسكو، كما سلطت الضوء على مجموعة من المواقع التراثية الموزعة على أرجاء المملكة، حيث أسهمت مجموعة الأفلام هذه في جذب انتباه زوار الجناح المشارك في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذين تابعوا أيضاً مجموعة من العروض الفنية والثقافية التي صممت وفق أحدث التقنيات، بهدف منحهم تجربة إبداعية متكاملة، تعكس أصالة الإرث الحضاري للمملكة العربية السعودية.

يذكر أن برنامج جناح المملكة في معرض «إكسبو 2020 دبي»، حافل بالأنشطة النوعية التي تعكس التزام المملكة بأهداف وإنجازات الأمم المتحدة، حيث أفرد الجناح مساحة جيدة لفكرة البيئة المستدامة، وما تقوم به المملكة من جهود حثيثة لضمان توفير حياة أفضل للناس وسكان الأرض، خدمة لقضايا العالم أجمع، حيث يعمل الجناح داخل جنباته على تطبيق كافة مبادئ الاستدامة والمحافظة على البيئة وأنظمة الأمن الغذائي، والتي عمل على إبرازها من خلال فعالياته وأنشطته المتنوعة، والتي تتماشى مع تطلعات وأهداف الأمم المتحدة، والجهود المبذولة للتغلب على التحديات التي تواجهها، حيث تعمل المملكة العربية السعودية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أجل القضاء على الفقر، وحماية البيئة والمناخ، وضمان تمتع السكان في كل مكان بالسلام والازدهار.