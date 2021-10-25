احتفالات ثقافة القاهرة بالمولد النبوي الشريف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، من خلال فرع ثقافة القاهرة إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، احتفالية المولد النبوي الشريف بقصر ثقافة المطرية، بحضور معهد الحاجة صفية بنات الثانوي الأزهري والابتدائي، ومدرسة السيدة خديجة التجريبية الابتدائية.

وبحسب بيان، الاثنين، تضمنت الاحتفالية محاضرة بعنوان «مظاهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» ألقتها رحاب عبدالعاطي، تحدثت فيها عن منزلة هذه الذكرى في نفوس المسلمين وكيفية الاحتفال بها من أجل إحيائها، أعقبها ورشة لعمل عروسة المولد وتزينها بالفوم جليتر، وأخرى لعمل عروسة المولد بالشاسيه وقماش التل، مع ورشة ماسكات لعمل عروسة وحصان وتوزيعها على الرواد، كما أقيم على هامش الاحتفالية معرض للفنون التشكيلية، كما قدمت فقرات إنشاد ديني مع عروض تنورة.

وأقام قسم التمكين الثقافى بالفرع احتفالية أخرى بنادي عزبة الوالدة باشا بحلوان تضمن فقرات للإنشاد الديني والتواشيح مع فقرة الساحر وعرض للعرائس المتحركة.