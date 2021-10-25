محمد صبحي : تأخرنا في تكريم سميحة أيوب عن مشوارها بالمسرح

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قال النجم محمد صبحي، إنه شرف بأن يكون مع بداية انطلاق مهرجان شرم الشيخ للمسرح مع المخرج مازن الغرباوي، ولفت إلى أن المهرجان كان خاصا بالشباب ما يؤكد فكرة التنمية المستدامة التي تطرح المبدعين والهواة.

تابع خلال مؤتمر صحفي عقدته إدارة مهرجان شرم الشيخ للمسرح في المجلس الأعلى للثقافة الذي يعقد حاليا للكشف عن تفاصيل الدورة السادسة من المهرجان: «أتمني أن نلغي كلمة مهرجان ونستبدلها بملتقي لأن كلمة مهرجان تخص كل حاجة في الفن.. لكن ملتقي تعكس أنها بين ثقافات مختلفة مع العالم». وأضاف: «سعيد أن المهرجان استمر رغم كورونا فالمخرج مازن محارب لتحديه الاستمرار».

وحول تكريم المهرجان للفنانة القديرة سميحة أيوب قال: «تأخر تكريمها منا.. إحنا تاخرنا فعلا.. وعن نفسي كرمتها في احتفالية (50 سنة مسرح) وهي فنانة حافظت على شرف المهنة حتى الآن».