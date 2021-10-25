سيد رجب: بدأت تصوير «عمهم» أمام محمد إمام.. وينقصني 6 أيام للانتهاء من «كيرة والجن»

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بدأ الفنان سيد رجب، تصوير أول مشاهده في فيلمه الجديد «عمّهم» بطولة الفنان محمد إمام، وإخراج حسين المنباوي بمنطقة المنصورية، مشيرًا إلى أنه اقترب من الانتهاء من تصوير فيلم «كيرة والجن» خلال الأيام المقبلة.

وقال «رجب» في تصريح لـ«المصري اليوم»: «بدأت أمس تصوير أول المشاهد من فيلم (عمهم) بطولة الفنان محمد إمام وإخراج حسين المنباوي وكان التصوير بإحدى الأماكن بمنطقة المنصورية»

وأضاف: «عدت من المجر خلال الأيام الماضية وكنت أقوم بتصوير مشاهد فيلم (كيرة والجن) بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وإخراج مروان حامد وينقصني على انتهاء الفيلم 6 أيام فقط».

فيلم «عمهم» بطولة الفنان محمد إمام ومحمود حميدة وسيد رجب وهدي المفتي ومحمد لطفي وآيتن عامر وميرنا نور الدين ونرمين الفقي وهاجر أحمد وأحمد خالد صالح تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

فيلم «كيرة والجن» بطولة الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وسيد رجب وإخراج مروان حامد، وتدور أحداث فيلم «كيرة والجن» حول فكرة حرب العقول، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.