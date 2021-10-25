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قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن التوسعات في قطاع الزراعة عام 2014 فرقت في ظل الظروف الحالية.

وأضاف محمد القرش، في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الإثنين، أن مصر قادرة على تلبية احتياجاتها من أنواع الخضروات المختلفة والدواجن وكل المستلزمات الأساسية للأسرة المصرية.

وتابع أن مشاريع الدولة في مجالات الزراعة والدواجن واللحوم ساعد في السيطرة على الأسعار في السوق المصري رغم ارتفاع الأسعار في معظم دول العالم تأثرا بجائحة فيروس كورونا. وأكمل أن مصر ليس لديها أي مشكلة بنقص أي سلعة تتعلق بالزراعة وكل المنتجات متوفرة بكثرة في الأسواق.