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«الري»: الانتهاء من استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية خلال عامين

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«الري»: الانتهاء من استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية خلال عامين «الري»: الانتهاء من استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الجوفية خلال عامين

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قال الدكتور رجب عبدالعظيم، وكيل وزارة الموارد المائية والري، إنه تم وضع خطة طموحة الاستعانة بالطاقة الشمسية في رفع المياه من الآبار باستخدام الطاقة الشمسية وخلال عامين سوف نغير كل الآبار في لتعمل بالطاقة الشمسية بدلا من الكهرباء والديزل ولدينا خطة لتنفيذ ذلك بعد تجربة الأمر في العديد من المناطق والمشروعات.

وأضاف «عبدالعظيم»، في كلمته في الجلسة العامة في اليوم الثاني لأسبوع القاهرة للمياه، أنه تم تطوير أجهزة لقياس مستوى مياه الآبار من خلال نظام تليمتري حيث يوجد 300 جهاز تم تركيبها على نهر النيل وشبكات المياه والمصارف ويتم توزيع أجهزة تتبع تلك الأجهزة لتوزع على صناع القرار، كما يمكننا قياس المياه في السد العالي من بعد.

وأوضح وكيل وزارة الري أن مصر تمتلك معقده من شبكات المياه، كما أنها تمتلك 40 ألف مرفق من المياه، و55 الف كيلو متر من المجاري المائية، وهو ما يجعلنا نحتاج إلى تحديث دائم لشبكة القنوات، موضحا أن « إن مصر تواجه العديد من التحديات في مجال المياه وهي أكثر دول العالم جفافا وتعتمد بنسبة 97% من المياه على نهر النيل، وحصة الفرد من المياه انخفضت إلى 570 متر مكعب و هو ما يشير إلى أقترابنا من خط الفقر المائي».

وأشار إلى أنه في أبريل الماضي بدأت المصرية في تنفيذ مشروع مكلف لتطوير شبكات الري وإعادة تأهيلها وتبطينها، وهو مشروع مهم للغاية، وله العديد من الفوائد، كما يتم تنفيذ مشروع ضخم لتحديث الري ليصبح بالتنقيط بدلا من الغمر وكل من نفذ هذا المشروع من المزارعين ارتفعت إنتاجيته بشكل كبير.

ولفت «عبدالعظيم» إلى أن الوزارة قامت بتطوير أجهزة لقياس الرطوبة في التربة وهو الأمر الذي يوفر المياه ويحسن من إنتاجية المحاصيل، والمزارعين الان تعجبهم هذه الأنظمة لأنها بسيطة وسهلة و تيسر عملية ري الأرض، مشيرا إلى أن الوزارة تستخدم ادوات لضبط القنوات المائية بشكل ذكي من خلال استخدام التكنولوجيا، واستخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد إنماط المحاصيل وهو ما يساعدنا في تحديد كمية المياه المطلوبة من السد العالي بفتح المياه من سد اسوان، التي تحتاج إلى 10 ايام للوصول إلى المصب.

المصرى اليوم

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