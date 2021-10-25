ريهام عبد الحكيم: لهذا السبب قبلت المشاركة في حفلات «صوت السينما»

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أكّدت المطربة ريهام عبدالحكيم أنها تواصل جلسات وبروفات حفلها المرتقب، داخل قصر عابدين التاريخي يومي «الجمعة»، و«السبت» 29، 30 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «صوت السينما» بمُصاحبة المايسترو ناير ناجي، أوركسترا القاهرة السيمفوني.

وأكدت ريهام في بيان، الاثنين، أنها شعرت بمسؤولية كبيرة عند ترشيحها للمُشاركة في هذه الحفلات، لأن السينما المصرية جزء أصيل في تكوين الكثير من مُحبي الفنون والثقافة في مصر والعالم العربي، وأغلب الجمهور مُرتبط بقوة بالأفلام السينمائية الغنائية، وقالت بذلنا جهد كبير في اختيار الأغاني وأسلوب تقديمها لنتمكن من تحقيق متعة مُختلفة للجمهور.

وأشارت ريهام عبدالحكيم إلى أي مُطرب من الجيل الحالي يتمنى أن يكون له بصمة في السينما، وتمنت أن تعود الأفلام الغنائية مرة أخرى وتُتاح الفرصة لأجيال جديدة من الفنانين لتقديم أعمال جديدة راقية تُضاف لتاريخ السينما الحافل.

من جانبه أشار المايسترو ناير ناجي، قائد أوركسترا القاهرة السيمفوني، إلى أن الأغاني التي سيتم تقديمها خلال الحفلات تم إعادة توزيعها بصورة أوركسترالية مع الحفاظ التام على أصل وجوهر الموسيقى، ودون أي إخلال فني بالأعمال المُقدمة.

وأوضح المايسترو ناير ناجي، أن فكرة مُشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني في هذا الحفل الجماهيري تُحقق الكثير من المُتعة المُباشرة للجمهور الذي سيتعايش مع الموسيقي الحية والأصوات المُباشرة المميزة والأغاني الجميلة التي ارتبط بها عبر سنوات طويلة.

من جانبه أكد عماد صليبي، مدير الفعاليات في «MBC«، نشعر بالفخر أننا نُقدم هذه التجربة الجديدة ونحتفل بمُختارات من أبرز الأعمال الغنائية في التراث السينمائي العربي، وقال إن التحضير لهذا الحفل استغرق عدة أشهر ليخرج في أفضل صورة، وأكد على أن السينما وأغانيها الشهيرة حاضرة في ذاكرة كل منا ونحن حريصون على إقامة الحفلات بصورة تليق بتاريخ السينما المصرية العريق المُمتد لأكثر من مائة عام، وأشار إلى أن النجاح الكبير الذي واكب حفلات الهولوجرام لكوكب الشرق «أم كلثوم» شجعنا على استمرار إقامة الحفلات في قصر عابدين التاريخي، وأكد أن حفلات «صوت السينما» ستتجدد إقامتها في عدد من المُدن العربية خلال الفترات المُقبلة.

من جانب آخر عبر أحمد عبيد، رئيس مجلس «RMC«، عن سعادته باستمرار التعاون مع «مجموعة MBC» بعد النجاح الكبير الذي تحقق في حفلات أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، وقال أنه تم توفير كل الخدمات الفنية واللوجستية بصورة احترافية، وقال أن الجمهور الذي سيحضر حفل «صوت السينما» سيلمس إطار مميز من التنظيم لتوفير أقصى فرصة للاستمتاع، وأكد أن اختيار قصر عابدين جاء ليتناسب مع طبيعة الأجواء التي تُقدمها لنا الأغاني الخالدة في السينما المصرية، وقال أن يوجه شكر خاص للشركاء والجهات الرسمية الداعمة لإقامة الحفلات وخروجها في أفضل صورة.

يذكر أن «صوت السينما» هو مفهوم جديد تم إطلاقه للاحتفال بتراث مصر الحافل بالأعمال السينمائية المحفورة في ذاكرتنا تكريماً لـ 125 عامًا من أغاني الأفلام الناجحة، وستُقدم فيها مجموعة مُنتقاه من الأغاني الخالدة منها «عشانك يا قمر» لـ عبدالحليم حافظ من فيلم أيام وليالي، و«قلبي دليلي» لـ ليلى مراد من فيلم «قلبي دليلي»، و«الدنيا ريشة في هواه» لـ سعد عبدالوهاب من فيلم «علموني الحب»، وغيرها.