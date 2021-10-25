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مدحت صالح يكشف تفاصيل حفل «صوت السينما» : البرنامج يتضمن 25 أغنية

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مدحت صالح يكشف تفاصيل حفل «صوت السينما» : البرنامج يتضمن 25 أغنية مدحت صالح يكشف تفاصيل حفل «صوت السينما» : البرنامج يتضمن 25 أغنية

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أكّد المطرب مدحت صالح أنه سوف يدخل معسكرا مغلقا هو والمطربة ريهام عبدالحكيم، استعداداً لحفل صوت السينما المقرر انطلاقه داخل قصر عابدين التاريخي يومي «الجمعة»، و«السبت» 29، 30 أكتوبر الجاري، بمُصاحبة المايسترو ناير ناجي، اوركسترا القاهرة السيمفوني تنظيم mbc.

وأعرب صالح عن فخره بالمشاركة في هذا الحفل، وأن يكون له دور في هذا الحدث الفني الكبير.

وقال مدحت صالح إن «السينما المصرية شكلت وجدان الأمة العربية عبر تاريخها الطويل، وكل الأجيال عاشت لحظات من البهجة والسعادة مع الأغاني الخالدة التي عشقناها جميعاً واستمتعنا بها، وإرتبط كل منا بذكريات خاصة تجاه الكثير منها»، مشيرًا إلى أن هذه الأغاني لو لم تكن صادقة لما عاشت بيننا كل هذه السنوات، كما يتوقع أن يتجاوب الجمهور مع هذه الحفلات بصورة كبيرة، موضحًا أن الحفل سيضم 25 أغنية متنوعة، بتسلسل مختلف لأهم أغاني الأفلام في تاريخ السينما، ولن يكون هناك ديو مع ريهام ضمن الحفل، وسوف يغني لـ عبدالحليم حافظ ومحمد فوزي ومجموعة كبيرة من الأغاني لأول مرة في مشواره.

المصرى اليوم

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