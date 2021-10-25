أمير قطر يشكر ولي العهد ويبارك مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

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أكد دعمه للمبادرات الدولية التي من شأنها الحفاظ على البيئة

قدم أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني شكره لولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله- على دعوته للمشاركة في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر ومباركاً للمملكة هذه الخطوة.

وتفصيلاً، قال أمير دولة قطر: أشكر أخي الأمير محمد بن سلمان على دعوتي للمشاركة في قمة ‫مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي ناقشنا أهميتها مارس الماضي، وأبارك للمملكة العربية السعودية الشقيقة هذه الخطوة.

‏وأضاف: إننا في قطر ندعم كل عمل عربي مشترك والمبادرات الدولية التي من شأنها مواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة.