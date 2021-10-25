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باكستان: 10% من دول العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الكربونية

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باكستان: 10% من دول العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الكربونية باكستان: 10% من دول العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الكربونية
رئيس وزراء إسلام أباد يؤكد أن بلاده إحداها وتعمل بجدية لتغيير ذلك

باكستان: 10% من دول العالم مسؤولة عن 80% من الانبعاثات الكربونية

هنأ رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان المملكة العربية على مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، خلال مشاركته في قمة "مبادرة الشرق الأخضر"، التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -، واصفاً إياها بالرائعة والمثالية، مشيراً إلى التجارب التي خاضتها باكستان في ذات الشأن، على غرار زراعة 2.5 مليار شجرة تقريباً، مؤكداً استهدافهم الوصول لزراعة 10 مليارات شجرة في المستقبل.

وقال خان إن 10% من دول العامل مسؤولة عن 80% من إجمالي الانبعاثات الكربونية, مؤكداً أن بلاده إحدى هذه الدول، وضمن أكبر 10 دول هشاشة في العالم فيما يتعلق بالتغير المناخي، مبيناً أن باكستان مرت في آخر 10 سنوات بـ 152 حادثة مناخية شديدة التأثير، خلفت خسائر اقتصادية تزيد على 2 إلى 3 مليارات دولار، لذا كان محتماً عليهم اتخاذ تدابير في هذا الخصوص على حد قوله، إذ سيعملون على تغيير 60% من كل طاقتنا، إلى طاقة نظيفة بحلول 2030م، و30% من النقل والمواصلات ستكون مركبات كهربائية بحلول ذات العام، إلى جانب قيامهم حالياً باستبدال 2400 ميقاواط من مشاريع الفحم بما يضاهيها من الطاقة الهيدروكهربائية.

وأكد أن بلاده تركز على إيجاد وتطبيق حلول أخرى على غرار العمل على زراعة أشجار المانجروف لما لها من دور كبير في امتصاص أعلى كميات من انبعاثات الكربون، لذلك يخططون لزراعة مليار شجرة مانجروف إضافية بحلول 2030م، إلى جانب مواصلة التوسع في مشاريعنا ذات العلاقة بحماية البيئة، التي زاد الاهتمام بها إبّان ذروة جائحة كوفيد 19، باستعادة وإعادة شحن مستويات المياه لتنويع تدفقها، وهي مبادرة جديدة اتخذتها باكستان.

وأشار إلى وضع البنك الدولي لباكستان في المرتبة الأولى كدولة تستخدم التنمية والتمويل والانتقال إلى الطاقة الخضراء، لذلك فالكثير مما تعتمد عليه دولته في التمويل صديق للبيئة، آملاً أن تتمخض هذه القمة عن توصيات من شأنها إيجاد حلول حقيقية، مع جدية في التعاون بين جميع صناع القرار في كل دول العالم لتطبيقها، بما يضمن حماية شعوب العالم أجمع التي تتعرض لأزمات ومخاطر فعلية حالياً، وأكبر من ذلك سيكون في المستقبل، لو تجاهلنا ذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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