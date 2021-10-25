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ولي العهد يستعرض مع وزير المالية الجزائري مبادرات المملكة البيئية النوعية

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ولي العهد يستعرض مع وزير المالية الجزائري مبادرات المملكة البيئية النوعية ولي العهد يستعرض مع وزير المالية الجزائري مبادرات المملكة البيئية النوعية
على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض

ولي العهد يستعرض مع وزير المالية الجزائري مبادرات المملكة البيئية النوعية

التقى اليوم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الوزير الأول وزير المالية الجزائري، السيد أيمن بن عبدالرحمن، وذلك على هامش قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر المنعقدة في العاصمة الرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض المبادرات النوعية التي أطلقتها المملكة خلال منتدى مبادرة الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر لحماية البيئة.

حضر اللقاء وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز.

فيما حضر من الجانب الجزائري السفير لدى المملكة أحمد عبدالصدوق، والمستشار قاسمي مصطفى عبدالحق، والمبعوث الخاص للشؤون الخارجية والمكلف الاقتصادي عبدالكريم الحرشاوي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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