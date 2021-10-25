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يحيي النجم تامر حسني حفلا غنائيا على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، منتصف شهر نوفمبر المقبل، احتفالا باليوبيل الفضي للجامعة تحت شعار «25 عاما من الريادة والنجاح»، حيث تقوم الجامعة حالياً بالإعداد لتنظيم الحفل الغنائي الكبير.

وبحسب بيان، الاثنين، يتضمن برنامج الحفل تكريم النجم تامر حسني ومنحه «درع الجامعة» لمسيرته الفنية، حيث حصل على جائزة أشمل فنان في العالم من إدارة البيج آبل أوورد من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تسلم درع أسطورة القرن، ويأتي ذلك في الوقت الذي اختاره طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا كنجم العام.

ومن المقرر أن يقدم النجم تامر حسنى مجموعة من أشهر أغنياته.