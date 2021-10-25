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وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم

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وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير السيسي للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم وزير العدل لرؤساء المحاكم الابتدائية: تقدير للقضاة يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتقهم

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عقد المستشار عمر مروان، وزير العدل، مساء اليوم الاثنين، بمقر وزارة العدل، اجتماعًا مع رؤساء المحاكم الابتدائية، في إطار متابعته سير العمل بالمحاكم وتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار ، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 وتنظيم عمل الموظفين ودخول المواطنين إلى المحاكم.

في بداية الاجتماع، ​​هنأ وزير العدل، رؤساء المحاكم الابتدائية وجميع قضاة بمناسبة بدء العام القضائي الجديد والاحتفال بأول عيد للقضاة، بجانب مناسبة ذكرى انتصار 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف، مشيرًا ​إلى تقدير الرئيس عبدالفتاح ، لقضاة مصر، وأن هذا التقدير يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق القضاة ويتطلب زيادة الجهد والعمل داخل المحاكم، وأن هذه المرحلة تحمل شعار الجدية في العمل والانضباط وسرعة الإنجاز، إذ تعمل وزارة العدل على تهيئة بيئة عمل مناسبة للقضاة والمتقاضين من خلال رفع كفاءة المحاكم وإدخال التقنيات في العمل من أجل سرعة الإنجاز.

​​وأكد وزير العدل خلال الاجتماع، على أن العمل في وزارة العدل يسير بشكل مؤسسي وموضوعي من حيث اختيار رؤساء المحاكم وأعضائها والعاملين بها، ومتابعة وتقييم الأعمال فيها.

​​ووجه بحصر كافة الدعاوى القضائية المتبقية بالمحاكم من قبل عام 2020 والعمل على سرعة الانتهاء منها في أقرب وقت، خاصة وأن مصلحة الخبراء أنجزت تقريبًا كل الدعاوى المرسلة إليها من قبل بداية عام 2020، وكذلك مصلحة الطب الشرعي أنجزت القضايا المرسلة إليها من قبل عام 2021.

​​وفي نهاية الاجتماع، استجاب المستشار عمر مروان إلى بعض الطلبات العاجلة لرؤساء المحاكم فيما يخص الخدمات والدعم اللوجستي، مؤكدًا على تذليل كافة المعوقات أمام قضاة مصر في سبيل تحقيق العدالة الناجزة المنشودة.

المصرى اليوم

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