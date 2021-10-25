نائب ب«الشيوخ»: قانون «الموارد الإحيائية» يحتاج حملة إعلامية لشرحه للمواطنين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب تيسير مطر، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، قانون «تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها» يحتاج إلى حملات إعلامية، لتوضح المصطلحات الدقيقة للمواطنين، وذلك بعدما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته اليوم على مشروع القانون وإحالته لمجلس النواب طبقا للمادة 249 من الدستور.

وأضاف النائب:«هذا القانون له أهمية وخطوة للأمام ومكملا لبعض المواد الدستورية وبالتحديد المادة 32 التي تنص على أن الثروات المعدنية، والموارد الدولة الطبيعية للدولة ملك للشعب، وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالهـا، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها القادمة فيها، كما تلتزم الدولة بالعمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها.

وتابع:«وبالتالي نحن أمام مشروع قانون مكمل للدستور وإنجاز جديد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة الوطنية المخلصة» مشيرا إلى أنه بهذا القانون يمكن الدولة المصرية من تفعيل اتفاقيات تم توقيعها عام 94 ولم تستطيع الدولة تفعيلها«.