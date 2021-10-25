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ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح جرينوف» في الأقصر

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ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح جرينوف» في الأقصر ضبط عاطلين بحوزتهما سلاح جرينوف» في الأقصر

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تمكنت الأجهزة الأمنية في الأقصر من ضبط عاطلين وبحوزتهما سلاح جرينوف ماركة «م.ط»، وطلقات من ذات العيار وعدد من الطلقات الآلية.

وتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارا من اللواء مجدي لطفي مدير البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر يفيد ضبط عاطلين، أثناء مرورهما من كمين مروري متحرك بالطريق الصحراوي ما بين محافظتي الأقصر وأسوان.

واشتبه قائد الكمين في سيارة تحمل لوحة (ه ج ص- 6782) ملاكي مرور سوهاج، والمملوكة للمدعو (ع. أ) مقيم بسوهاج، والتي كان يستقلها شخصان الأول يدعي«م. ع»35 عامًا عاطل والثاني يدعي«ع.م» 43 عاما عاطل، وكلاهما يقيم بأسوان.

وتم استيقاف السيارة بالكمين للتعرف على هويتهم والتحقق من شخصيتهم وبدا عليهم نوع من الارتباك والتوتر فأمر قائد الكمين بتفتيش السيارة، وأثناء تفتيش قوة الامن للسيارة عثر بداخلها على عدد واحد سلاح جرينوف ماركة م.ط وعدد 98 طلقة من ذات العيار وعدد 250 طلقة تقريباً من العيار الآلي، وتحرر محضر بالواقعة، واخطار النيابة للتحقيق في الواقعة.

المصرى اليوم

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