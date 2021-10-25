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صفاء جلال تعلن إصابة والدتها بجلطة في الرئة وخضوع ابنتها لعملية جراحية

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صفاء جلال تعلن إصابة والدتها بجلطة في الرئة وخضوع ابنتها لعملية جراحية صفاء جلال تعلن إصابة والدتها بجلطة في الرئة وخضوع ابنتها لعملية جراحية

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أعلنت الفنانة صفاء جلال، عن تعرّض والدتها لأزمة صحية شديدة، وخضوع ابنتها الصغرى كرمة إلى عملية جراحية، وطالبت جمهورها ومتابعيها بالدعاء لهم بالشفاء العاجل.

وكتبت صفاء جلال منشورًا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة :«الحمد لله على كل حال أسبوع صعب جدًا، أمي جلطة في القلب وقسطرة ودعامات في القلب، وكرمة عملية في رجلها افتكار ربنا رحمة ممكن تدعو لهم ربنا يشفيهم ويقوموا بالسلامة».

صفاء جلال عبر فيسبوك

يذكر أن صفاء جلال شاركت مؤخرا في مسلسل «وادي الجن»، المسلسل بطولة صالح عبدالنبي، كريم الدسوقي، أحمد عبدالحي، إنجي أباظة، حمزة العيلي، هبة عبدالغني، أسما سليمان، هند رضا، علا رامي، بشرى.

المصرى اليوم

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