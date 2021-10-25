لمحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطن..محافظ الشرقية يعلن تخفيض سعر رغيف «الفينو»

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تكليفه لمجمع المخابز الآلية التابع للمحافظة بمدينة الزقازيق، لطرح رغيف خبز ( فينو) بسعر 40 قرش للرغيف الواحد، وذلك لمكافحة ومحاربة الغلاء وإرتفاع أسعار الخبز السياحي ( الفينو)، ولتخفيف العبء على كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

أوضح محافظ الشرقية، أنه سيتم مساء اليوم تسليم 20 ألف رغيف لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، كمرحلة أولى لتوزع على المنافذ والوحدات المحلية القروية في شكل كيس يضم 5 أرغفة بسعر جنيهان، وتطرح أمام المواطنين تمهيداً لتعميمها على باقي مراكز المحافظة، وتحقيق الإستفادة لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أهمية توفير خبز ( فينو) مميز للمواطن الشرقاوي بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، وبأسعار تقل عن السوق للحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، وتقديم سلعة مميزة للمواطن بجودة عالية وبسعر مناسب .