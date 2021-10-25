كيروش عن رونالدو وصلاح: هذا زمن المصري

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تحدث بيتر كراوتتش، نجم الكرة الإنجليزية السابق، عن التطور الذي يشهده الجانب الهجومي في كرة القدم خلال السنوات الأخيرة.

وأكد صاحب الـ40 عاما أن الفاعلية الهجومية خلال الوقت الحاضر أصبحت للاعبي الأجنحة مثل المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بعكس قلب الشكل النمطي الذي يشغله كريستيانو رونالدو.

وقال النجم الإنجليزي في تصريحات لصحيفة ديلي ميل: «الآن بعد أن رأيت تشيلسي ومانشستر سيتي يسجلان 11 هدفا بدون مهاجم صريح يوم السبت، الأمر يدفع للتساؤل ما إذا كان يمكن وصف مركز المهاجم بغير العصري في المستوى الأعلى الآن».

وأضاف كراوتش «كنا نشتهر بالرقم 9 في إنجلترا. هذه الأيام بالنظر للأكاديميات، الكل يريد اللعب على الجناح. إنه المركز الأكثر بريقا في الفريق، فهو الخيار العصري لتسجيل الأهداف».

وأوضح «الوقوف بالأمام لم يعد يلقى نفس الرواج الآن وهذا كان أحد أهم نقاط النقاش بعد وصول كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد. الأشياء تتغير، والحقبات الجديدة تأتي بسرعة، رغم أن ذلك يحزنني بعض الشيء».

وواصل تصريحاته «الأشخاص الذين تطلعت إليهم في صغري كانوا من الطراز القديم للرقم 9 مثل ديون دوبلين وألان شيرار وليس فيرديناند ورونالدو البرازيلي. هناك المزيد من المتطلبات في مسجل الأهداف باللعبة الحديثة».

واستمر: «المهاجم لم يكن يشارك كثيرا في عملية الضغط، ولكن في ليفربول حين ترى روبرتو فيرمينو ومحمد صلاح وساديو ماني، وديوجو جوتا أيضا حين يلعب، ترى أن الأدوار تغيرت كثيرا».

وأكمل «كأفضل فريق في هذه الحقبة، برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا بدأ كل هذا، أليس كذلك؟ الكل يحاول محاكاة ذلك والآن ننظر لعدد الأهداف التي يمكن للأجنحة تسجيلها».

واختتم «بالنظر للأرقام التي يسجلها صلاح وماني بصورة مستمرة، وبالنظر لمانشستر سيتي الذي يمكنه إشراك 5 من هذا النوع يسجل كل منهم أكثر من 10 أهداف في الموسم، يمكن القول بأن اللعبة تتطور دائما، فهذا الضغط وهذا الجانب الدفاعي هو ما يفعله الأفضل».

ويقدم محمد صلاح أداءً مميزًا مع فريق ليفربول خلال الفترة الأخيرة وهو ما جعل عدد من خبراء الكرة العالمية يطالبون بترشيحه للفوز بالكرة الذهبية.