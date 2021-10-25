بمشاركة 40 فنانة من 20 دولة.. الغردقة تستضيف منتدى المرأة العالمي للفنون

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تستضيف مدينة الغردقة منتدى «المرأة العالمي للفنون» خلال الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبر المقبل، في دورته الأولى، بمشاركة 40 فنانة من مصر و20 دولة أجنبية وعربية.

يضم المنتدى -بحسب بيان الاثنين- ورش عمل ومعرضًا للفنون وجولات سياحية، بمشاركة أشهر الفنانات التشكيليات من مختلف أنحاء العالم، بتنظيم أوستراكا للفنون، وتختتم الفعاليات بحفل ختام يوم 19 نوفمبر المقبل، بمشاركة الفنانات المشاركات.

وقال الفنان التشكيلي محمد حميدة، مؤسس أوستراكا للفنون، إن «منتدى المرأة العالمي للفنون هو منتدى دولي يجمع أصدقاء فنانات من دول العالم وهم يعرفون بعض مسبقًا لأن الفنانين التشكيلين أسرة واحدة ويلتقون دائمًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفرصة لقائهم مع بعضهم البعض وجهًا لوجه شيء جميل جدًا، والأجمل هو أن يحدث على أرض مصر».

وأضاف «حميدة» أن المنتدى يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفن والفنانين والفنون المختلفة، لأنهم القوي الناعمة لمصر باستضافة فنانين العالم ومنحهم الإقامة الفندقية المجانية بأحد فنادقها وذلك لتنشيط السياحة ودعم الثقافة والفنون وإعلاء اسم مصر عاليًا وسط المحافل الثقافية العالمية.

وأشار «حميدة»، إلى أن إقامة فعاليات الدورة الأولى من المنتدى يأتي مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المقررة، واشتراطات السلامة الصحية، مؤكدًا أن إقامة مثل هذه المنتديات على أرض الغردقة تُعد خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقوّمات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية.

ومن المقرر أن يشارك الفنانات منذ وصولهم إلى الغردقة في برنامج فني سياحي حافل، يعقبه ندوات فنية بحضور أساتذة الفن التشكيلي في مصر.