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وكيل تعليم مطروح يناقش المشكلات التعليمية

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وكيل تعليم مطروح يناقش المشكلات التعليمية وكيل تعليم مطروح يناقش المشكلات التعليمية

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التقي عاطف سلامة وكيل الوزارة اليوم الإثنين ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ مع النائب رزق جالي عضو مجلس النواب بديوان عام المديرية في مدينة مرسي مطروح.

وتناول اللقاء مناقشة الخطوط العريضة لتطوير المنظومة التعليمية بمدارس شرق المحافظة بإدارات الضبعة والحمام والعلمين وقطاع البنجر وبحث إمكانية قبول أبناء مدينة الحمام بالمدارس الثانوية في القطاع التعليمي.

واستعرض وكيل الوزارة مع النائب جالي أهم العقبات التي تواجه المنظومة التعليمية بمدارس شرق مطروح وسبل حلها في إطار تربوي مهني متميز. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في اطار التواصل المباشر والهادف بين تعليم مطروح والهيئة البرلمانية للمحافظة بمجلسي النواب والشيوخ بما يساهم في تقديم منتج تعليمي متطور لأبنائنا الطلاب.

المصرى اليوم

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