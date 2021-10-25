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وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية

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وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية وزيرة التخطيط من باريس: تحسين حكومى لشبكة السكك الحديدية

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قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تعمل على تحسين السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة.

أشارت السعيد في بيان لها- مساء الإثنين- خلال مشاركتها في الوفد الحكومى الرسمى المرافق لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، في زيارته العاصمة الفرنسية باريس، إلى أنه جاري تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية ما يقلل بشكل كبير من وقت التنقل ويساعد في الحد من البصمة الكربونية لمصر.

أوضحت أن المشروعين تمثلا في مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، بجانب مشروع المونوريل بالقاهرة، بتكلفة 3.5 مليار دولار. وأشارت إلى سعي الحكومة المصرية إلى دعم البنية التحتية للتصنيع من خلال المجمعات والمدن الصناعية، مما سيزيد الإنتاجية والكفاءة، موضحة أن خلال السنوات الست الماضية، تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب، مضيفه أن خلال العاميين الماضيين فأنشأت ثلاث مدن صناعية.

المصرى اليوم

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