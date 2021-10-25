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محافظ مطروح يشهد الاصطفاف الثانى لسيارات مياه مطروح استعدادا للسيول

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محافظ مطروح يشهد الاصطفاف الثانى لسيارات مياه مطروح استعدادا للسيول محافظ مطروح يشهد الاصطفاف الثانى لسيارات مياه مطروح استعدادا للسيول

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تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع درجة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة لمجابهة الأزمات والاستعداد لمواجهة موسم الامطار والسيول، مع الجاهزية التامة للتعامل الفوري مع أي طارئ.

شهدت مراكز ومدن محافظة مطروح استعراض لطابور اصطفاف السيارات والمعدات المشاركة في مواجهة الأزمات والطوارئ والتأكد من جاهزيتها ومدى الاستعداد المبكر والجيد لموسم الأمطار، بمشاركة معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي. والحماية المدنية وكافة الجهات المعنية بكل مركز.

كما قام رؤساء المدن بتفقد مواقع ومخرات السيول والتأكد من تطهيرها وعدم وجود أي عوائق أوشوائب عالقة بمجرى السيل وخاصة على الطريق الدولى الساحلى وبالقرب من المناطق السكنية، مع التأكد من توافر كافة مستلزمات الاغاثة اللازمة وقت الأزمات من خيام وأغطية وكفاءة كافة السيارات والمعدات.

المصرى اليوم

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