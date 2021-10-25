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أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية يتلقون الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى رئيس النقابة ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يوم صحى، اليوم الإثنين لتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا بالتعاون مع مديرية الصحة بالإسكندرية، في نادى المهندسين بسابا باشا.

وقال المهندس كريم الكسار، رئيس لجنة الرعاية الصحية، إن عدد المتلقين الجرعة الثانية اليوم للقاح 200 عضو وذلك بعد تحديد موعد لهم لتطعيم الجرعة الثانية.

وأضاف أن لجنة الرعاية الصحية في نقابة المهندسين بالإسكندرية توفر خدمة تلقى اللقاح داخل نادى المهندسين تسهيلا على أعضاء النقابة وتوفير خدمة صحية للاعضاء وأسرهم .

من جانبهم أشاد أعضاء نقابة المهندسين بالإسكندرية من تسهيل إجراءات التطعيم داخل نادى المهندسين وتنظيم مميز لتسهيل عملية دخول الاعضاء وفقا لارقام محددة وتسجيل الاسماء وسط إجراءات احترازية.

المصرى اليوم

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